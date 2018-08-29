尸潮仍未退！《尸杀列车》出品公司乘胜狙击：全新丧尸电影《尸杀帝国》确定11月1日在香港上映
电影 2018年8月29日 星期三12:30 韩星网
「香港影史上最卖座亚洲电影」《尸杀列车》前年香港狂收6800万，韩国票房收入约6亿港元，观影人次超过1150万人次。丧尸热潮蔓延全球，无远弗届。同一爆红出品公司今年再接再厉，炮制全新丧尸题材电影《尸杀帝国》，更大卡士更大阵仗，邀得两大巨星玄彬及张东健首度合作，将朝鲜时期不可思议的丧尸传奇搬上大银幕。
（韩译：《猖獗》；台译：《尸落之城》）
份属老友的两大「男神」玄彬及张东健过往曾多度传出合作，但一直只闻楼梯响，接过多部电影合演邀请后，二人最终选来《尸杀帝国》这部崭新概念的大制作以双男主角身份首度合作。二人在《尸》片中分饰「朝鲜王子」及「兵部重臣」，为决战丧尸霸气联手真拳实打，引爆最激烈尸杀，势必成为本年度最令人期待的韩片之一。
香港发行商巴福斯於今日公开影迷期待已久的前导预告及海报，预告当中，除了玄彬及张东健两大主要角色一一揭晓之外，更看到二人舞刀弄剑上场的英姿，由浩瀚城市的认真制作到动作场面都令人眼前一亮。尤其玄彬与张东健对峙一刻，轻轻一句「今晚我们颠覆世界！」展开紧张的对决场面，再度展现两大型男的演技与个人魅力，难怪不少网民已经由剧照曝光开始直呼超期待剧情发展！
而海报上朝鲜宫廷气势磅礴，再配上精致的华丽戏服，单看全副武装造型的震撼程度更胜《尸杀列车》！电影的丰富时代背景势必突破以往丧尸电影的人物设定，解开人性善恶，带给观众崭新的剧情体验，绝对集官能刺激、娱乐性和情感触动於一身。
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