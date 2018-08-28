健康第一VS不負責！金正鉉《時間》停戲風波ing：從開拍起就接受精神科治療

《時間》這部戲真的稱得上是多災多難，從開播前製作發佈會上爆出男主角金正炫臭臉耍大牌，拒絕和女主角徐玄互動。 誰知道更讓人驚訝的是電視劇演到一半金正炫宣佈退出，雖然因身體狀況原因導致，但依舊引發了不小的爭議。
MBC新劇《時間》發佈會：黑臉、拒絕挽手的金正鉉 & 始終帶著微笑的徐玄
在發佈會上「黑臉」的金正鉉…新劇《時間》首播後 網友們的看法又是如何？
據劇組透露，金正鉉從上個月的製作發佈會之後精神不穩定，拍戲期間一直在接受治療。
影視劇拍攝途中演員因心裡壓力大而接受治療的例子並不是沒有，然而像金正鉉這樣症狀嚴重，甚至要停戲的例子實屬少見。 媒體走訪了醫院之後瞭解到，金正鉉所得的是進食障礙（主要包括神經性厭食症（Anorexia Nervosa，AN）和神經性貪食症（Bulimia Nervosa，BN），屬於精神類障礙。 ）發病原因有個體、家庭以及社會文化因素等。 金正鉉整個拍攝期間難以入眠，且無法進食。
其實早在發佈會上，金正鉉的一系列行為就難以讓人理解。 當時的他面無表情，少言寡語，甚至拒絕和徐玄互動，被大眾詬病後解釋說是太過於沉浸在角色中。
電視劇開播後，不少觀眾開始理解金正鉉當時所說的「投入角色」，劇中他扮演了一個生命即將走到終點的人物，角色較為沉重，而金正鉉也未能及時調整自我，深陷角色中不可自拔。
金正鉉所屬經紀公司透露，他本人憑藉頑強的意志在接受專業治療的同時還堅持拍戲，但醫生認為他急需休息，最終不得不退出《時間》的拍攝。
得知金正鉉的退出是因為健康亮紅燈的消息後，有不少觀眾表示理解和同情，「希望他能早日康復，作為主演壓力該有多大啊，雖然之前態度有問題，但演技還是不錯的，應該狀態很不好吧，要不然怎麼會突然退出拍攝。 」
不過有些民眾卻並不買帳，直指作為男主角的金正鉉中途退出劇組實屬不負責任，批評「還是第一次聽說男主角中途停牌的，劇情還剩下一大半，你讓其他演員和劇組要怎麼辦？」
「圖：KSD、TD、《時間》」
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