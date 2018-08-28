健康第一VS不负责！金正铉《时间》停戏风波ing：从开拍起就接受精神科治疗

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《时间》这部戏真的称得上是多灾多难，从开播前制作发布会上爆出男主角金正炫臭脸耍大牌，拒绝和女主角徐玄互动。 谁知道更让人惊讶的是电视剧演到一半金正炫宣布退出，虽然因身体状况原因导致，但依旧引发了不小的争议。

MBC新剧《时间》发布会：黑脸、拒绝挽手的金正铉 & 始终带著微笑的徐玄

在发布会上「黑脸」的金正铉…新剧《时间》首播后 网友们的看法又是如何？

据剧组透露，金正铉从上个月的制作发布会之后精神不稳定，拍戏期间一直在接受治疗。

影视剧拍摄途中演员因心里压力大而接受治疗的例子并不是没有，然而像金正铉这样症状严重，甚至要停戏的例子实属少见。 媒体走访了医院之后了解到，金正铉所得的是进食障碍（主要包括神经性厌食症（Anorexia Nervosa，AN）和神经性贪食症（Bulimia Nervosa，BN），属於精神类障碍。 ）发病原因有个体、家庭以及社会文化因素等。 金正铉整个拍摄期间难以入眠，且无法进食。

其实早在发布会上，金正铉的一系列行为就难以让人理解。 当时的他面无表情，少言寡语，甚至拒绝和徐玄互动，被大众诟病后解释说是太过於沉浸在角色中。

电视剧开播后，不少观众开始理解金正铉当时所说的「投入角色」，剧中他扮演了一个生命即将走到终点的人物，角色较为沉重，而金正铉也未能及时调整自我，深陷角色中不可自拔。

金正铉所属经纪公司透露，他本人凭藉顽强的意志在接受专业治疗的同时还坚持拍戏，但医生认为他急需休息，最终不得不退出《时间》的拍摄。

得知金正铉的退出是因为健康亮红灯的消息后，有不少观众表示理解和同情，「希望他能早日康复，作为主演压力该有多大啊，虽然之前态度有问题，但演技还是不错的，应该状态很不好吧，要不然怎么会突然退出拍摄。 」

不过有些民众却并不买帐，直指作为男主角的金正铉中途退出剧组实属不负责任，批评「还是第一次听说男主角中途停牌的，剧情还剩下一大半，你让其他演员和剧组要怎么办？」

「图：KSD、TD、《时间》」

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