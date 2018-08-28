部隊鍋還可以這樣吃，配料由你自己來決定！

來韓國旅行，「部隊鍋」可算是其中一樣不能錯過的美食，在這個還存在戰爭可能性的國度，這個美食對於他們來說有著不一樣的意義。
「部隊鍋」顧名思義如名一樣，來自於有關軍隊的事，此料理可算是韓食中獨有之一，最原始的主要材料為：火腿和香腸，當年這些食材為美軍的補充營養食材，吃剩後流入了民間，由一位韓國料理高手烹煮後，就這樣「部隊鍋」誕生了，這是其中一個傳說。
同時因為時代的改變，還加入了不同的材料，如「即食麵、年糕、海鮮」等，變的更加豐富。
不但保留了傳統的口味，形式上卻又十分之符合時代，部隊鍋其中一個賣點，就是由各種材料組成。
「三清洞摩西」這邊就是可以由大家自行來決定鍋裡的材料，選擇多樣。因曾經有電視台來推介過，有了一定的知名度，因此菜單也有不同語言，讓外國朋友也可以順利點餐，另外店內的姨姨有些也懂說中文喲～
到訪的客人，韓國人及外國人都佔半，就連香港歌手古巨基也有來過的哦！
▸三清洞摩西
▹ 74-7 Yulgok-ro 3-gil, Samcheong-dong, Jongno-gu, Seoul
▹星期一至日／11:00 – 21:00
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