部队锅还可以这样吃，配料由你自己来决定！

来韩国旅行，「部队锅」可算是其中一样不能错过的美食，在这个还存在战争可能性的国度，这个美食对於他们来说有著不一样的意义。
「部队锅」顾名思义如名一样，来自於有关军队的事，此料理可算是韩食中独有之一，最原始的主要材料为：火腿和香肠，当年这些食材为美军的补充营养食材，吃剩后流入了民间，由一位韩国料理高手烹煮后，就这样「部队锅」诞生了，这是其中一个传说。
同时因为时代的改变，还加入了不同的材料，如「即食面、年糕、海鲜」等，变的更加丰富。
不但保留了传统的口味，形式上却又十分之符合时代，部队锅其中一个卖点，就是由各种材料组成。
「三清洞摩西」这边就是可以由大家自行来决定锅里的材料，选择多样。因曾经有电视台来推介过，有了一定的知名度，因此菜单也有不同语言，让外国朋友也可以顺利点餐，另外店内的姨姨有些也懂说中文哟～
到访的客人，韩国人及外国人都占半，就连香港歌手古巨基也有来过的哦！
▸三清洞摩西
▹ 74-7 Yulgok-ro 3-gil, Samcheong-dong, Jongno-gu, Seoul
▹星期一至日／11:00 – 21:00
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