tvN新劇《從天而降的一億顆星》徐仁國、庭沼珉、朴誠雄劇照&預告影片公開！ 郭東延瘋狂點讚 + 留言「勾搭」的IG網紅原本是牠呢！ 朴海美老公酒駕出車禍！ 同車2死3傷，民眾向青瓦台請願重罰 《花樣爺爺Returns》最後一集：下一季古巴見！請爺爺們一定要健康～ Henry 演藝版圖再升級 打入好萊塢演出《A Dog's Journey》！ EXO世勳、gu9udan美娜等主演電影《獨孤REWIND》公開最新海報！下月7日上映 [有片]電影《極智對決》名製作人尹濟均親自說明 票房致勝關鍵是？ 這個很BTOB！21日正式入伍 恩光軍中近況照公開 與同袍們「花式比心」 來自 BTOB 陸星材的特別禮物！翻唱 2004 年經典作《狼的誘惑》OST 部隊鍋還可以這樣吃，配料由你自己來決定！ GFRIEND的成員都是女戰士啊！SIN B表演途中胳膊脫臼仍面不改色 健康第一VS不負責！金正鉉《時間》停戲風波ing：從開拍起就接受精神科治療 「沒有牌子的香橙芒果蘇打」Emart的No Brand又出新產品了！ 2天突破200萬！防彈少年團成員柾國的歷代級舞臺直拍影片♥

「No Brand」是一系列沒有牌子的廉價食品，價格比其他有牌子的食品低，而且味道很不錯，在韓國本地很受歡迎。

最近，他們又推出了No Brand 新品－透明香橙芒果蘇打，快來看看吧！



（圖：IG@yoninailshop）

既然是香橙芒果蘇打，為什麼會是透明的呢？ 它的原理跟日本的透明可樂和檸檬茶差不多，其實都是把色素去掉，讓飲料喝起來更健康，仔細看的話，可以看到它是0卡路里的喔，很適合想要減肥又喜歡和飲料的女生們～



（圖：IG@daejoen_）

其實除了香橙芒果之外，還有青檸（萊姆）口味的蘇打，不過看網民們的反應，好想比較喜歡香橙芒果口味。



（圖：IG@ditjjjj）

不過重點還是它的價格，只賣680韓幣！ 一開始看到的時候小編真的不敢相信，1公升的飲料也只賣680韓幣？ 在韓國便利店買一支水，有時候也要500～1000韓幣，而現在竟然還有比水便宜的飲料！ 好想現在就衝去便利店買個10瓶回家啊。



（圖:IG@mihero84）

產品最近才剛新推出，來韓國旅遊的朋友們經過看到Emart24便利店的話，記得要進去找一下喔～



（圖：IG@babyf0rce）

Regina@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞