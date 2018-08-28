「沒有牌子的香橙芒果蘇打」Emart的No Brand又出新產品了！
生活 2018年8月28日 星期二08:15 Regina
「No Brand」是一系列沒有牌子的廉價食品，價格比其他有牌子的食品低，而且味道很不錯，在韓國本地很受歡迎。
最近，他們又推出了No Brand 新品－透明香橙芒果蘇打，快來看看吧！
（圖：IG@yoninailshop）
既然是香橙芒果蘇打，為什麼會是透明的呢？ 它的原理跟日本的透明可樂和檸檬茶差不多，其實都是把色素去掉，讓飲料喝起來更健康，仔細看的話，可以看到它是0卡路里的喔，很適合想要減肥又喜歡和飲料的女生們～
（圖：IG@daejoen_）
其實除了香橙芒果之外，還有青檸（萊姆）口味的蘇打，不過看網民們的反應，好想比較喜歡香橙芒果口味。
（圖：IG@ditjjjj）
不過重點還是它的價格，只賣680韓幣！ 一開始看到的時候小編真的不敢相信，1公升的飲料也只賣680韓幣？ 在韓國便利店買一支水，有時候也要500～1000韓幣，而現在竟然還有比水便宜的飲料！ 好想現在就衝去便利店買個10瓶回家啊。
（圖:IG@mihero84）
產品最近才剛新推出，來韓國旅遊的朋友們經過看到Emart24便利店的話，記得要進去找一下喔～
（圖：IG@babyf0rce）
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