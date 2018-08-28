「没有牌子的香橙芒果苏打」Emart的No Brand又出新产品了！

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「No Brand」是一系列没有牌子的廉价食品，价格比其他有牌子的食品低，而且味道很不错，在韩国本地很受欢迎。

最近，他们又推出了No Brand 新品－透明香橙芒果苏打，快来看看吧！



（图：IG@yoninailshop）

既然是香橙芒果苏打，为什么会是透明的呢？ 它的原理跟日本的透明可乐和柠檬茶差不多，其实都是把色素去掉，让饮料喝起来更健康，仔细看的话，可以看到它是0卡路里的喔，很适合想要减肥又喜欢和饮料的女生们～



（图：IG@daejoen_）

其实除了香橙芒果之外，还有青柠（莱姆）口味的苏打，不过看网民们的反应，好想比较喜欢香橙芒果口味。



（图：IG@ditjjjj）

不过重点还是它的价格，只卖680韩币！ 一开始看到的时候小编真的不敢相信，1公升的饮料也只卖680韩币？ 在韩国便利店买一支水，有时候也要500～1000韩币，而现在竟然还有比水便宜的饮料！ 好想现在就冲去便利店买个10瓶回家啊。



（图:IG@mihero84）

产品最近才刚新推出，来韩国旅游的朋友们经过看到Emart24便利店的话，记得要进去找一下喔～



（图：IG@babyf0rce）

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