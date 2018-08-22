李鍾碩FM落淚談及入伍：「不求大家等我，可以去喜歡其他明星」
明星 2018年8月22日 星期三08:00 ZJM
李鍾碩：「會再拍一部作品再入伍，可是挑選作品很困難，拍戲也不像以前那麼開心了。 」
李鍾碩在8月17日、19日、20日三天在日本舉辦了粉絲見面會「Crank up」。 在8月17日的日本粉絲見面會的末尾，李鍾碩感慨良多。
「我每年都舉辦FM，也經常苦惱怎麼報答大家的愛意。 （開始想哭）估計從明年開始，短期內大家就看不到我的臉了。 我也不求大家等我，如果有更好的人（明星）...」
「會再拍一部作品再入伍，挑選作品很困難，拍戲也不像以前那麼開心了。 」在FM尾聲，李鍾碩話語也多次無法接續，情至深處，落淚不已。
在19日的大阪場，李鍾碩讀了本來在17日就該讀的信（節選）：「和你們相遇、度過禮物般的演員人生已經8年了。 我很想與和我共度了8年時光的你們一起，結束走過的20代，開始30代。 就算在較長的一段時間，我們不能經常見面，也請你們不要難過。 非常感謝你們。 」
圖：Twitter@___9612、aixxiam、mi-na、A-MAN project、lee-jongsuk.jp
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留言/評論
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人都有碰到階段性的，愛他的粉絲依然會等。
3小時前
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ㄧ定等你回來！我真的很喜歡你的！你回來肯定跟仲基更加發光發熱更火紅！
2小時前
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