李钟硕FM落泪谈及入伍：「不求大家等我，可以去喜欢其他明星」

李钟硕FM落泪谈及入伍：「不求大家等我，可以去喜欢其他明星」

明星   2018年8月22日   星期三08:00   ZJM  

李钟硕：「会再拍一部作品再入伍，可是挑选作品很困难，拍戏也不像以前那么开心了。 」

李钟硕在8月17日、19日、20日三天在日本举办了粉丝见面会「Crank up」。 在8月17日的日本粉丝见面会的末尾，李钟硕感慨良多。

「我每年都举办FM，也经常苦恼怎么报答大家的爱意。 （开始想哭）估计从明年开始，短期内大家就看不到我的脸了。 我也不求大家等我，如果有更好的人（明星）...」


「会再拍一部作品再入伍，挑选作品很困难，拍戏也不像以前那么开心了。 」在FM尾声，李钟硕话语也多次无法接续，情至深处，落泪不已。

在19日的大阪场，李钟硕读了本来在17日就该读的信（节选）：「和你们相遇、度过礼物般的演员人生已经8年了。 我很想与和我共度了8年时光的你们一起，结束走过的20代，开始30代。 就算在较长的一段时间，我们不能经常见面，也请你们不要难过。 非常感谢你们。 」

图：Twitter@___9612、aixxiam、mi-na、A-MAN project、lee-jongsuk.jp

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留言/评论
  • 葉靖巧
    人都有碰到階段性的，愛他的粉絲依然會等。
    3小时前
  • 李函芹
    ㄧ定等你回來！我真的很喜歡你的！你回來肯定跟仲基更加發光發熱更火紅！
    2小时前
  • 황리진
    李婕妤 走啦😭😭😭😭去看他哈哈哈
    2小时前
  • 張雅媚
    這樣講⋯⋯誰捨得啊！
    3小时前
  • 林靚靚
    有實力是不會被忘記的
    2小时前
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