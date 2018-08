防彈少年團現身人氣網漫《女神降臨》!你看過相似度超高的「防防少年們」嗎? SEVENTEEN 王牌製作人 BUMZU 發行新歌 Woozi 作詞作曲還親自製作! 【多圖】完售代名詞姜丹尼爾代言墨鏡 專屬限定版當然也全數售罄! 終於來了!網路電影《獨孤 Rewind》公開世勛劇照 強悍眼神引發好奇 諧星柳炳宰推出Kakao Talk表情包! 拒絕社交+厭世臉超有梗 玄彬&孫藝真同拍雜誌寫真!男神和女神的氣質真的超讚~ 超突然!尹斗俊將在兩天後直接入伍《一起吃飯吧3》將提前完結~ 史上大對決!BIGBANG太陽男飯VS防彈少年團柾國男飯,最後一位簡直太驚喜 《與神同行2》演員河正宇VS畫家河正宇:越簡單的題材越難表現 《Super TV 2》預告:本以為是溫馨又感人的讀信時間…居然反轉為任務環節! 劉以豪赴首爾宣傳臺北!下月(9月)3日將二度出席「首爾國際電視節」 BTS如何拍出SELF這一系列帥照?幕後花絮大公開 鬼怪新娘的阿姨在《LIFE》迷上「雕塑醫生」李棟旭,曹承佑一臉無奈XD 金香起&朱智勛根本就是真人版《Zootopia》Judy&Nick:身高差+眼神都完美複製 看得太透徹了!「過來人」BIGBANG勝利對MAMAMOO華莎的忠告 TWICE 再度證明日本高人氣 首場體育場巡演門票全數售罄! 延南洞玩什麼?年輕人勝地延南洞人氣café推介 這才是真正的韓國美食:小區內的平民飯堂 李鍾碩FM落淚談及入伍:「不求大家等我,可以去喜歡其他明星」

ONCE 們應該都已經把 TWICE 的新歌 "BDZ" 聽得很熟了吧?如果有幸運搶到日本巡演門票,到時候一定要和她們一起大聲唱哦!

9 月 12 日終於要發行首張日語正規專輯的 TWICE,雖然新歌概念和過往大相徑庭,最近一公開同名主打歌 “BDZ” MV 仍掀起熱烈迴響,而她們也準備啟動第一次的日本體育場 (arena) 巡迴演唱會《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》。

《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》將於 9 月 29 日從千葉開跑,陸續巡經愛知與神戶,最後在東京畫下句點,總計將在 4 座城市舉行 9 場公演。最近 TWICE 搶先開賣巡演門票,這 9 場公演的門票一下子就銷售一空,再次證明了 TWICE 在日本的高人氣。

特別的是,這次再度出馬為 TWICE 製作新歌的朴軫永表示:「”BDZ” 是一首我希望能讓粉絲 ONCE 和 TWICE 一起唱,而創作出來的應援歌,希望 ONCE 把這當作是你們和 TWICE 的合唱曲,開心地一起唱一起跳吧!」





(照片與影片來源:JYP Entertainment)

