TWICE 再度證明日本高人氣 首場體育場巡演門票全數售罄！
KPOP 2018年8月22日 星期三09:10 施乃琪
ONCE 們應該都已經把 TWICE 的新歌 "BDZ" 聽得很熟了吧？如果有幸運搶到日本巡演門票，到時候一定要和她們一起大聲唱哦！
9 月 12 日終於要發行首張日語正規專輯的 TWICE，雖然新歌概念和過往大相徑庭，最近一公開同名主打歌 “BDZ” MV 仍掀起熱烈迴響，而她們也準備啟動第一次的日本體育場 (arena) 巡迴演唱會《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》。
《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》將於 9 月 29 日從千葉開跑，陸續巡經愛知與神戶，最後在東京畫下句點，總計將在 4 座城市舉行 9 場公演。最近 TWICE 搶先開賣巡演門票，這 9 場公演的門票一下子就銷售一空，再次證明了 TWICE 在日本的高人氣。
特別的是，這次再度出馬為 TWICE 製作新歌的朴軫永表示：「”BDZ” 是一首我希望能讓粉絲 ONCE 和 TWICE 一起唱，而創作出來的應援歌，希望 ONCE 把這當作是你們和 TWICE 的合唱曲，開心地一起唱一起跳吧！」
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
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