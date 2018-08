SEVENTEEN 王牌制作人 BUMZU 发行新歌 Woozi 作词作曲还亲自制作! 【多图】完售代名词姜丹尼尔代言墨镜 专属限定版当然也全数售罄! 终於来了!网路电影《独孤 Rewind》公开世勋剧照 强悍眼神引发好奇 谐星柳炳宰推出Kakao Talk表情包! 拒绝社交+厌世脸超有梗 玄彬&孙艺真同拍杂志写真!男神和女神的气质真的超赞~ 超突然!尹斗俊将在两天后直接入伍《一起吃饭吧3》将提前完结~ 史上大对决!BIGBANG太阳男饭VS防弹少年团柾国男饭,最后一位简直太惊喜 《与神同行2》演员河正宇VS画家河正宇:越简单的题材越难表现 《Super TV 2》预告:本以为是温馨又感人的读信时间…居然反转为任务环节! 刘以豪赴首尔宣传台北!下月(9月)3日将二度出席「首尔国际电视节」 BTS如何拍出SELF这一系列帅照?幕后花絮大公开 鬼怪新娘的阿姨在《LIFE》迷上「雕塑医生」李栋旭,曹承佑一脸无奈XD 金香起&朱智勋根本就是真人版《Zootopia》Judy&Nick:身高差+眼神都完美复制 看得太透彻了!「过来人」BIGBANG胜利对MAMAMOO华莎的忠告 TWICE 再度证明日本高人气 首场体育场巡演门票全数售罄! 延南洞玩什么?年轻人胜地延南洞人气café推介 这才是真正的韩国美食:小区内的平民饭堂 李钟硕FM落泪谈及入伍:「不求大家等我,可以去喜欢其他明星」

ONCE 们应该都已经把 TWICE 的新歌 "BDZ" 听得很熟了吧?如果有幸运抢到日本巡演门票,到时候一定要和她们一起大声唱哦!

9 月 12 日终於要发行首张日语正规专辑的 TWICE,虽然新歌概念和过往大相径庭,最近一公开同名主打歌 “BDZ” MV 仍掀起热烈回响,而她们也准备启动第一次的日本体育场 (arena) 巡回演唱会《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》。

《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》将於 9 月 29 日从千叶开跑,陆续巡经爱知与神户,最后在东京画下句点,总计将在 4 座城市举行 9 场公演。最近 TWICE 抢先开卖巡演门票,这 9 场公演的门票一下子就销售一空,再次证明了 TWICE 在日本的高人气。

特别的是,这次再度出马为 TWICE 制作新歌的朴轸永表示:「”BDZ” 是一首我希望能让粉丝 ONCE 和 TWICE 一起唱,而创作出来的应援歌,希望 ONCE 把这当作是你们和 TWICE 的合唱曲,开心地一起唱一起跳吧!」





(照片与影片来源:JYP Entertainment)

