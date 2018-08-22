TWICE 再度证明日本高人气 首场体育场巡演门票全数售罄！
KPOP 2018年8月22日 星期三09:10 施乃琪
ONCE 们应该都已经把 TWICE 的新歌 "BDZ" 听得很熟了吧？如果有幸运抢到日本巡演门票，到时候一定要和她们一起大声唱哦！
9 月 12 日终於要发行首张日语正规专辑的 TWICE，虽然新歌概念和过往大相径庭，最近一公开同名主打歌 “BDZ” MV 仍掀起热烈回响，而她们也准备启动第一次的日本体育场 (arena) 巡回演唱会《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》。
《TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”》将於 9 月 29 日从千叶开跑，陆续巡经爱知与神户，最后在东京画下句点，总计将在 4 座城市举行 9 场公演。最近 TWICE 抢先开卖巡演门票，这 9 场公演的门票一下子就销售一空，再次证明了 TWICE 在日本的高人气。
特别的是，这次再度出马为 TWICE 制作新歌的朴轸永表示：「”BDZ” 是一首我希望能让粉丝 ONCE 和 TWICE 一起唱，而创作出来的应援歌，希望 ONCE 把这当作是你们和 TWICE 的合唱曲，开心地一起唱一起跳吧！」
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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