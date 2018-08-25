一個人的時候想吃五花肉？不用去烤肉店，去GS25吧！

近年在韓國很流行為「一人家庭」推出食用品，特別是年輕人經常光顧的便利店，一直不斷的推出「一人用」食品，而這次他們推出的是一般很難一個人出去吃的──烤肉！
（圖：IG@i_reen_22,jm_9106）
說到吃烤肉，一般我們都會覺得是要一群人到烤肉店才行，而且一般都很貴。 有時候在家裡，突然想要吃烤肉，卻找不到朋友的話就只好放棄。 不過！ 從今天開始去GS25買「一餐五花肉」就可以在家一個人吃烤肉了～
（圖：IG@jm9106）
打開包裝之後，可以看到一人份的生五花肉，雖然是便利店的肉，但是非常新鮮，和外面店裡吃的沒什麼差別。
（圖：IG@gs25_offical）
只要把肉放上鍋上烤10～15分鐘，就可以上碟，夾上生菜和辣椒醬一起吃。 如果喜歡冷麵的話，還可以在GS25多買一個冷麵，和熱熱的五花肉一起吃！
（圖：IG@gs25_offical）
（圖：IG@gs25_offical）
價格的話是一份5500韓幣，比外面很多的烤肉店的一份肉要便宜，非常划算。 喜歡吃肉的朋友記得去GS25多買兩份啦～
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