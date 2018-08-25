一个人的时候想吃五花肉？不用去烤肉店，去GS25吧！

近年在韩国很流行为「一人家庭」推出食用品，特别是年轻人经常光顾的便利店，一直不断的推出「一人用」食品，而这次他们推出的是一般很难一个人出去吃的――烤肉！
（图：IG@i_reen_22,jm_9106）
说到吃烤肉，一般我们都会觉得是要一群人到烤肉店才行，而且一般都很贵。 有时候在家里，突然想要吃烤肉，却找不到朋友的话就只好放弃。 不过！ 从今天开始去GS25买「一餐五花肉」就可以在家一个人吃烤肉了～
（图：IG@jm9106）
打开包装之后，可以看到一人份的生五花肉，虽然是便利店的肉，但是非常新鲜，和外面店里吃的没什么差别。
（图：IG@gs25_offical）
只要把肉放上锅上烤10～15分钟，就可以上碟，夹上生菜和辣椒酱一起吃。 如果喜欢冷面的话，还可以在GS25多买一个冷面，和热热的五花肉一起吃！
（图：IG@gs25_offical）
（图：IG@gs25_offical）
价格的话是一份5500韩币，比外面很多的烤肉店的一份肉要便宜，非常划算。 喜欢吃肉的朋友记得去GS25多买两份啦～
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