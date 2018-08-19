一张图看懂未来3年男星入伍时间！你家本命什么时候要去服役？

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众所周知，韩国兵役属义务义，20岁至30岁的韩国男性公民都必须服兵役，不同的兵种服役期限也不同。 而近日，韩国修改了兵役法，将最迟入伍时间从原先的30岁提前至了28岁（周岁）。

意思就是说众多在1989和1990年出生的艺人们就面临最早下半年、最晚明年1月就要入伍服役。 1991年出生的艺人最晚要在明年6月前就要去当兵。

有热心的粉丝特别整理出了明星们需要服役的年限：

89、90年生：现在~2019年1月

91年生：2019年1月~6月

92年生：2020年1月~6月

93年生：2021年1月~6月

94年生：2022年1月~6月

95年生：2023年1月~6月

96年生：2024年1月~6月

97年生：2025年1月~6月

这样一看，SHINee的温流（89年）、珉豪&Key（91年）；HIGHLIGHT的尹斗俊&龙俊亨（89年）、梁耀燮&李起光（90年）、孙东云（91年）；EXO XIUMIN（90年）、SUHO（91年）等不少人气男团将从今年下半年开始有成员要陆续入伍，也就是说粉丝们将有很长一段时间见不到心仪的爱豆团能以完整体在舞台上亮相。

而演员中李钟硕也将面临著服役， 与之同龄的金宇彬因为生病不知是否能免除兵役或者以替代役服役呢。

兵役对男艺人来说是一个巨大的考验，在明星更新换代极为快速的韩国娱乐圈，2年的空白期显得尤为漫长。 不少入伍前人气火爆的男星服完兵役后人气一落千丈。 不过也有像宋仲基这种服完兵役后凭藉一部《太阳的后裔》就人气大暴涨的例子。

不管怎么说兵役是韩国男明星的必经之路，不少爱豆入伍前后的气质变化极大，从大男孩转变为真男人！

「图：TD、网路」

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