如何最容易與樂天世界塔合照？這間網紅Cafe不簡單！
旅遊 2018年8月23日 星期四08:15 Kiki
韓國蠶室站位於松坡區，這邊的石村湖，是春季其中一個很有名賞櫻的地方。自從有了樂天世界塔之後，即使不是春季也吸引了不少人慕名而來。
今次要帶大家來一間網紅Cafe，就是在這個地帶，而且還可以很容影地就與樂天塔拍到美美合照。
相個有很留意韓國旅訊的朋友，對於這個SEOUL也不太陌生，有一陣子是一直出現在Instagram的熱門區。
當親身來到，不禁感嘆了一句，這裡的老闆會不會太有慧眼，選了一個這麼有品味的地方，再加上SEOUL，變成多完美的一個打卡位。
這個地方，又是一個很合適黃昏來，再待到晚上，那麼又可以把樂天塔的日夜景通通收入相機中。
◂高樓大廈與平民小房成了一個對比
有露天位以及室內位，坐外或內都會有一點點不同的感覺，但相同的是，樂天塔仍會映入眼簾，成為目光。
想與樂天世界塔完美的合照，就是這麼簡單！
▸seoulism_gallerycafe
▹서울 송파구 백제고분로 435
▹13:00 - 24:00(13:00-17:50 Cafe / 18:00-24:00 Bar) / 逢周一休息
(8月後會再次調整營業時間)
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