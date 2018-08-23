如何最容易与乐天世界塔合照？这间网红Cafe不简单！
旅游 2018年8月23日 星期四08:15 Kiki
韩国蚕室站位於松坡区，这边的石村湖，是春季其中一个很有名赏樱的地方。自从有了乐天世界塔之后，即使不是春季也吸引了不少人慕名而来。
今次要带大家来一间网红Cafe，就是在这个地带，而且还可以很容影地就与乐天塔拍到美美合照。
相个有很留意韩国旅讯的朋友，对於这个SEOUL也不太陌生，有一阵子是一直出现在Instagram的热门区。
当亲身来到，不禁感叹了一句，这里的老板会不会太有慧眼，选了一个这么有品味的地方，再加上SEOUL，变成多完美的一个打卡位。
这个地方，又是一个很合适黄昏来，再待到晚上，那么又可以把乐天塔的日夜景通通收入相机中。
◂高楼大厦与平民小房成了一个对比
有露天位以及室内位，坐外或内都会有一点点不同的感觉，但相同的是，乐天塔仍会映入眼帘，成为目光。
想与乐天世界塔完美的合照，就是这么简单！
▸seoulism_gallerycafe
▹서울 송파구 백제고분로 435
▹13:00 - 24:00(13:00-17:50 Cafe / 18:00-24:00 Bar) / 逢周一休息
(8月后会再次调整营业时间)
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