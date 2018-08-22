延南洞玩什麼？年輕人勝地延南洞人氣café推介

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位於弘大附近的延南洞近年開了很多特色小店和café成為了年輕人的勝地，比起弘大中心，本地人更喜歡去延南洞呢，每到週末整條街都聚滿了人。

而今天就要和大家介紹位於延南洞的人氣Café，等大家下次再到弘大的時侯就可以都延南洞逛一下啦～

Dinga Cake House (딩가 케이크)



（圖：traveldudu）

Dinga以可愛、復古風的蛋糕聞名，他們本來是位於西橋洞的一個小店，後來越來越出名後，就搬到了延南洞幾層高的現址。Café的裝潢清新可愛，每天都有不少的女生特地前來拍照喔～

而且他們的蛋糕做的非常可愛，在不同口味的蛋糕上抹上他們自家的Cheese奶油，又好吃又耐看。



（圖：seoyeonheh）



（圖：yeonycherry）

營業時間：11:00～22:00

地址：首爾 麻浦區 延南洞 東橋洞 29路 68



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Cream Fields (크림필즈)



（圖：c_jihee_）

位於延南洞和西交洞交界Cream Fields，他們以鮮花蛋糕聞名，有很多偶像藝人的生日蛋糕都是在這裡訂做。他們平常也會賣Cup Cake和不同的特色飲料，café的風格 以少女們喜歡的白色雲石主，吸引不少女生前來喔～

因為他們主要做訂做蛋糕，所以café裡的客人相對其他地方少，比較容易找到座位～



（圖：radlerhee）



（圖：KSD）

營業時間：10:00～22:00

地址：首爾 西大門區 延熙洞 132-51 2樓



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Sarr Café(사르르)



（圖：jjeopjjeop_2）

Sarr是一家專門賣舒芙蕾（梳乎厘pancake）的café， 店面不算大，所以在假日或週末去的話一般都要排隊。不過他們家的舒芙蕾非常鬆軟，而且又不同的口，像是綠茶和香蕉，喜歡不同味道的朋友們也一定可以吃到喜歡的。店面以白色和綠色作為主色，並使用雲石設計，也是很多年輕情侶很喜歡的一家Café。



（圖：h_._.j_）



（圖：KSD）

營業時間：12:00~22:00

地址：首爾 麻浦區 延南洞 260—25



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