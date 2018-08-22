延南洞玩什么？年轻人胜地延南洞人气café推介

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位於弘大附近的延南洞近年开了很多特色小店和café成为了年轻人的胜地，比起弘大中心，本地人更喜欢去延南洞呢，每到周末整条街都聚满了人。

而今天就要和大家介绍位於延南洞的人气Café，等大家下次再到弘大的时侯就可以都延南洞逛一下啦～

Dinga Cake House (딩가 케이크)



（图：traveldudu）

Dinga以可爱、复古风的蛋糕闻名，他们本来是位於西桥洞的一个小店，后来越来越出名后，就搬到了延南洞几层高的现址。Café的装潢清新可爱，每天都有不少的女生特地前来拍照喔～

而且他们的蛋糕做的非常可爱，在不同口味的蛋糕上抹上他们自家的Cheese奶油，又好吃又耐看。



（图：seoyeonheh）



（图：yeonycherry）

营业时间：11:00～22:00

地址：首尔 麻浦区 延南洞 东桥洞 29路 68



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Cream Fields (크림필즈)



（图：c_jihee_）

位於延南洞和西交洞交界Cream Fields，他们以鲜花蛋糕闻名，有很多偶像艺人的生日蛋糕都是在这里订做。他们平常也会卖Cup Cake和不同的特色饮料，café的风格 以少女们喜欢的白色云石主，吸引不少女生前来喔～

因为他们主要做订做蛋糕，所以café里的客人相对其他地方少，比较容易找到座位～



（图：radlerhee）



（图：KSD）

营业时间：10:00～22:00

地址：首尔 西大门区 延熙洞 132-51 2楼



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Sarr Café(사르르)



（图：jjeopjjeop_2）

Sarr是一家专门卖舒芙蕾（梳乎厘pancake）的café， 店面不算大，所以在假日或周末去的话一般都要排队。不过他们家的舒芙蕾非常松软，而且又不同的口，像是绿茶和香蕉，喜欢不同味道的朋友们也一定可以吃到喜欢的。店面以白色和绿色作为主色，并使用云石设计，也是很多年轻情侣很喜欢的一家Café。



（图：h_._.j_）



（图：KSD）

营业时间：12:00~22:00

地址：首尔 麻浦区 延南洞 260—25



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