韓國人推薦的極隱蔽Cafe：全店只有抹茶及朱古力

相信被標題吸引來的朋友，大概都是和奇小編一樣，不是抹茶控就是朱古力控，或者根本就是抹茶朱古力控。（哈哈，這邊揮手區啊！）今次要介紹給大家的這間Cafe正正就是可以一次過滿足兩個慾望。
Fell Acoffee，是一間位於住宅區中的小店，店內小得只有兩桌，加起來最多只可以容立十人。每位客人手上來來去去都只有兩種口味飲品為主：
▴左為抹茶口味，右則為抹茶朱古力
而另一件必試產品就是：
▴圖中為72%濃度朱古力，另外還有56%可選擇
抹茶控相信都會十分在意抹茶的甘味，愛黑朱古力的朋友，同樣也會很介意朱古力的苦澀味。這間Cafe在這兩方面，都做得十分到位，甚至是出色。
聽說店主，親自到外國學習了有關這門手藝，並帶回來韓國，為了保證產品的質品，求精不求多，所以讓客人選擇的餐單重類才這麼精益求精。
抹茶控及朱容力控真的不要錯過喲～特別是愛黑朱古力的朋友。
▸펠어커피
▹서울 광진구 아차산로59길 63
▹星期一～星期日（12:00 – 20:00）
▹https://fellacoffee.modoo.at
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