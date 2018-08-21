韩国人推荐的极隐蔽Cafe：全店只有抹茶及朱古力

相信被标题吸引来的朋友，大概都是和奇小编一样，不是抹茶控就是朱古力控，或者根本就是抹茶朱古力控。（哈哈，这边挥手区啊！）今次要介绍给大家的这间Cafe正正就是可以一次过满足两个欲望。
Fell Acoffee，是一间位於住宅区中的小店，店内小得只有两桌，加起来最多只可以容立十人。每位客人手上来来去去都只有两种口味饮品为主：
▴左为抹茶口味，右则为抹茶朱古力
而另一件必试产品就是：
▴图中为72%浓度朱古力，另外还有56%可选择
抹茶控相信都会十分在意抹茶的甘味，爱黑朱古力的朋友，同样也会很介意朱古力的苦涩味。这间Cafe在这两方面，都做得十分到位，甚至是出色。
听说店主，亲自到外国学习了有关这门手艺，并带回来韩国，为了保证产品的质品，求精不求多，所以让客人选择的餐单重类才这么精益求精。
抹茶控及朱容力控真的不要错过哟～特别是爱黑朱古力的朋友。
▸펠어커피
▹서울 광진구 아차산로59길 63
▹星期一～星期日（12:00 – 20:00）
▹https://fellacoffee.modoo.at
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