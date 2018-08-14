BTOB陸星材這樣回應戀愛緋聞！ 一言不發就收穫滿滿喝彩好評

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昨天突然爆出陸星材和DIA成員李主恩戀愛的傳聞，隨後剛好BTOB進行網路直播，陸星材就在直播中這樣回應了傳聞！

14日下午，有媒體稱陸星材和李主恩私下交往了半年，但隨後雙方所屬社立即出來澄清，表示兩人甚至連親近的朋友都不是。



新聞不久後剛好是BTOB在V LIVE上進行隊長徐恩光入伍前最後一次集體直播，陸星材看起來並沒有因為緋聞誤報而煩惱，仍然是十分愉快的模樣。 有人說「BTOB今天上了熱搜榜呢」，陸星材淡定回應：「今天搜索排名上升不少呢，是因為V app直播嗎？ 」

之後，陸星材通過一個小動作低調地表明自己的態度：拿起水杯喝水、讓杯底的字赫然出現在鏡頭前，寫的是「먹금」這一新造詞彙，意思是「不要關心無用的話語和行動」！ 一旁的徐恩光看到後忍不住拍手大笑，更讓人肯定陸星材是有意為之啦！



BTOB隊長徐恩光將在8月21日入伍，由李敏赫接任代理隊長，後者還在直播結束後通過IG公開了「家族合影」，期待這一家人再聚首一起活動啊！





（圖源：KSD，V LIVE截圖，李敏赫IG）

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