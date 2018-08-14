BTOB陆星材这样回应恋爱绯闻！ 一言不发就收获满满喝彩好评

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昨天突然爆出陆星材和DIA成员李主恩恋爱的传闻，随后刚好BTOB进行网路直播，陆星材就在直播中这样回应了传闻！

14日下午，有媒体称陆星材和李主恩私下交往了半年，但随后双方所属社立即出来澄清，表示两人甚至连亲近的朋友都不是。



新闻不久后刚好是BTOB在V LIVE上进行队长徐恩光入伍前最后一次集体直播，陆星材看起来并没有因为绯闻误报而烦恼，仍然是十分愉快的模样。 有人说「BTOB今天上了热搜榜呢」，陆星材淡定回应：「今天搜索排名上升不少呢，是因为V app直播吗？ 」

之后，陆星材通过一个小动作低调地表明自己的态度：拿起水杯喝水、让杯底的字赫然出现在镜头前，写的是「먹금」这一新造词汇，意思是「不要关心无用的话语和行动」！ 一旁的徐恩光看到后忍不住拍手大笑，更让人肯定陆星材是有意为之啦！



BTOB队长徐恩光将在8月21日入伍，由李敏赫接任代理队长，后者还在直播结束后通过IG公开了「家族合影」，期待这一家人再聚首一起活动啊！





（图源：KSD，V LIVE截图，李敏赫IG）

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