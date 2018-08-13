SM旗下歌手共同的煩惱竟是...BoA直言：我都不想聽自己的歌

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SM娛樂，韓國經紀公司中的龍頭老大，每一位練習生的夢想之地，進入SM娛樂就意味著你已經成功向娛樂圈邁出了一大步。 然而SM娛樂旗下的歌手們卻有著不為人知的煩惱。

從歌手做到理事的BoA就直指出了SM娛樂的問題，那就是最近3年來SM娛樂推出的歌曲，無論是歌還是舞蹈都難以讓人留下深刻印象。 BoA甚至直言：「如果是我的話，我也不想聽自己的歌。 」

作為後輩的SHINee成員Key也有同感，且這個問題也是他近年來一直思考的煩惱，是要追求大眾性音樂還是要追求藝術性？ 到底該選擇哪一個？ 作為崇尚個性追求的男團，SHINee從出道以來就一直在嘗試各種音樂風格，因此對於大眾性還是藝術性的選擇他們始終很苦惱。

沒想到Super Junior也一樣。 金希澈爆料自從《Sorry Sorry》之後，幾乎沒有一首歌曲受眾度高，就連歌手自己都覺得曲風太千篇一律。 而這一切都因為SM推出的歌曲主要創作團隊來源於SM自家的作曲家，而他們有著固定的風格，難有新突破。 甚作曲家Kenzie和柳英鎮的歌曲一定會出現在每一張SM推出的專輯中，這已經是SM的慣例。

而作為SM旗下的歌手們，最常議論、聽到的就是「這首歌是因為唱的是你們才有人氣，換做別人唱根本就不會紅」。

這就是SM歌手們的共同苦惱，他們雖然也喜歡個性獨特的曲風，但更想以大眾音樂收穫歌迷們的喜愛。

「圖：網路」

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