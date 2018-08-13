SM旗下歌手共同的烦恼竟是...BoA直言：我都不想听自己的歌
明星 2018年8月13日 星期一13:21 Rui
SM娱乐，韩国经纪公司中的龙头老大，每一位练习生的梦想之地，进入SM娱乐就意味著你已经成功向娱乐圈迈出了一大步。 然而SM娱乐旗下的歌手们却有著不为人知的烦恼。
从歌手做到理事的BoA就直指出了SM娱乐的问题，那就是最近3年来SM娱乐推出的歌曲，无论是歌还是舞蹈都难以让人留下深刻印象。 BoA甚至直言：「如果是我的话，我也不想听自己的歌。 」
作为后辈的SHINee成员Key也有同感，且这个问题也是他近年来一直思考的烦恼，是要追求大众性音乐还是要追求艺术性？ 到底该选择哪一个？ 作为崇尚个性追求的男团，SHINee从出道以来就一直在尝试各种音乐风格，因此对於大众性还是艺术性的选择他们始终很苦恼。
没想到Super Junior也一样。 金希澈爆料自从《Sorry Sorry》之后，几乎没有一首歌曲受众度高，就连歌手自己都觉得曲风太千篇一律。 而这一切都因为SM推出的歌曲主要创作团队来源於SM自家的作曲家，而他们有著固定的风格，难有新突破。 甚作曲家Kenzie和柳英镇的歌曲一定会出现在每一张SM推出的专辑中，这已经是SM的惯例。
而作为SM旗下的歌手们，最常议论、听到的就是「这首歌是因为唱的是你们才有人气，换做别人唱根本就不会红」。
这就是SM歌手们的共同苦恼，他们虽然也喜欢个性独特的曲风，但更想以大众音乐收获歌迷们的喜爱。
「图：网路」
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