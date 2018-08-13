看了差點暈倒…gu9udan美娜頭像被挖掉 就為了讓粉絲與邕聖祐、MARK合影？
KPOP 2018年8月13日 星期一09:01 JiaJia
這個真的太過分了！相信不管是誰看到都會覺得很無語吧…
MBC音樂節目《SHOW！音樂中心》於美國當地10日舉行「洛杉磯2018韓流音樂會」，有不少偶像前往為海外粉絲們獻唱，現場有各式各樣的照片背板，供粉絲們合影留念。
令人無語的情況發生了，《SHOW！音樂中心》的MC們為WANNA ONE邕聖祐、gu9udan美娜和NCT MARK，主辦方挖掉美娜的頭像，要讓粉絲們與另外兩位主持人合影，引發爭議。
這種情況真的太過分了！不只美娜的粉絲難過，只要換位思考，若是自己的頭像被挖掉然後供人合影，感覺應該是相當糟糕吧…MBC美國方面通過官方SNS表達歉意：「我們誠心地向美娜以及美娜的粉絲們道歉，我們並不是無視美娜」、「我們會拿下這款海報，並杜絕此類事件再次發生，感謝各位的意見。」
（圖片來源：NAVER、KSD、TVDaily）
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