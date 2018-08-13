看了差点晕倒…gu9udan美娜头像被挖掉 就为了让粉丝与WANNA ONE邕圣佑、MARK合影？
KPOP 2018年8月13日 星期一09:01 JiaJia
这个真的太过分了！相信不管是谁看到都会觉得很无语吧…
MBC音乐节目《SHOW！音乐中心》於美国当地10日举行「洛杉矶2018韩流音乐会」，有不少偶像前往为海外粉丝们献唱，现场有各式各样的照片背板，供粉丝们合影留念。
令人无语的情况发生了，《SHOW！音乐中心》的MC们为WANNA ONE邕圣佑、gu9udan美娜和NCT MARK，主办方挖掉美娜的头像，要让粉丝们与另外两位主持人合影，引发争议。
这种情况真的太过分了！不只美娜的粉丝难过，只要换位思考，若是自己的头像被挖掉然后供人合影，感觉应该是相当糟糕吧…MBC美国方面通过官方SNS表达歉意：「我们诚心地向美娜以及美娜的粉丝们道歉，我们并不是无视美娜」、「我们会拿下这款海报，并杜绝此类事件再次发生，感谢各位的意见。」
（图片来源：NAVER、KSD、TVDaily）
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