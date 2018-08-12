你們的「人生電視劇」是哪一部呢？韓國網友列出這十部作品！

在這份韓劇名單中，小編看了五部～不過，每個人的「人生電視劇」當然不一樣，跟大家分享一下你現在第一個想到的韓劇吧！說不定會找到志同道合的朋友哦。
MBC《咖啡王子1號店》：由孔劉、尹恩惠、李善均、蔡貞安等人主演，2007年播出。
SBS《祕密花園》：由玄彬、河智苑、尹相鉉、金思朗等人主演，2010年播出。
SBS《聽見你的聲音》：由李鍾碩、李寶英、尹相鉉、李多熙等人主演，2013年播出。
SBS《主君的太陽》：由蘇志燮、孔曉振、徐仁國、金釉利等人主演，2013年播出。
SBS《來自星星的你》：金秀賢、全智賢、朴海鎮、劉寅娜等人主演，2013年播出。
SBS《沒關係，是愛情啊》：由趙寅成、孔曉振、都敬秀、成東鎰、李光洙等人主演，2014年播出。
KBS 2TV《戀愛的發現》：Eric、鄭有美、盛駿、尹真伊等人主演，2014年播出。
tvN《未生》：由任時完、姜素拉、李聖旻、姜河那、卞耀漢等人主演，2014年播出。
MBC《Kill Me Heal Me》：池晟、黃正音、朴敘俊等人主演，2015年播出。
tvN《Signal》：由李帝勳、金惠秀、趙震雄等人主演，2016年播出。
要說小編的「人生電視劇」，除了上述的《祕密花園》、《來自星星的你》、《沒關係，是愛情啊》、《Kill Me Heal Me》、《Signal》以外，大概還要加上《我叫金三順》和《宮》吧，這些作品久久拿出來回味，都還是相當有感覺啊～
（圖片來源：KBS 2TV、MBC、SBS、tvN）
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