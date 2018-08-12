你们的「人生电视剧」是哪一部呢？韩国网友列出这十部作品！

在这份韩剧名单中，小编看了五部～不过，每个人的「人生电视剧」当然不一样，跟大家分享一下你现在第一个想到的韩剧吧！说不定会找到志同道合的朋友哦。
MBC《咖啡王子1号店》：由孔刘、尹恩惠、李善均、蔡贞安等人主演，2007年播出。
SBS《秘密花园》：由玄彬、河智苑、尹相铉、金思朗等人主演，2010年播出。
SBS《听见你的声音》：由李钟硕、李宝英、尹相铉、李多熙等人主演，2013年播出。
SBS《主君的太阳》：由苏志燮、孔晓振、徐仁国、金釉利等人主演，2013年播出。
SBS《来自星星的你》：金秀贤、全智贤、朴海镇、刘寅娜等人主演，2013年播出。
SBS《没关系，是爱情啊》：由赵寅成、孔晓振、都敬秀、成东镒、李光洙等人主演，2014年播出。
KBS 2TV《恋爱的发现》：Eric、郑有美、盛骏、尹真伊等人主演，2014年播出。
tvN《未生》：由任时完、姜素拉、李圣旻、姜河那、卞耀汉等人主演，2014年播出。
MBC《Kill Me Heal Me》：池晟、黄正音、朴叙俊等人主演，2015年播出。
tvN《Signal》：由李帝勋、金惠秀、赵震雄等人主演，2016年播出。
要说小编的「人生电视剧」，除了上述的《秘密花园》、《来自星星的你》、《没关系，是爱情啊》、《Kill Me Heal Me》、《Signal》以外，大概还要加上《我叫金三顺》和《宫》吧，这些作品久久拿出来回味，都还是相当有感觉啊～
（图片来源：KBS 2TV、MBC、SBS、tvN）
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