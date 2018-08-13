新開張「首爾牛奶」的品牌：咖啡廳Mlik Hall 1937～

不知道大家去韓國的時候有沒有喝過「首爾牛奶」呢？ 它是其中一個在韓國很有名的牛奶公司，生產各種奶製品，在不同的超市和便利商店都可以找得到～而最近他們除了生產奶製品外，還開了一家屬於他們品牌的咖啡廳，叫Mlik Hall 1937！
（圖：IG@dasom_kim1,milkhall1937）
首爾牛奶的咖啡廳，當然少不得他們的自家品牌的鮮奶，和外面的不一樣，這裡的牛奶都是用瓶裝的（韓國便利店的鮮奶都是紙盒裝的）。
（圖：IG@milkhall1937）
Milk Hall 1937裡面，除了牛奶外，還有各式各樣的蛋糕、雪糕 (冰淇淋)和不同口味的奶茶和咖啡。 小編一邊看一邊想，選擇也太多了吧，而且每樣看起來都很好吃，好想把他們都吃光光啊！
（圖：cafemon_）
Milk Hall 1937裡面所賣的所有製品都是用自家的首爾牛奶做的，所以食物的味道和品質絕對有保證喔～
（圖：_ra_ing）
店裡的裝潢和食物，都是採用簡約風，是最近少女們最喜歡的風格，喜歡去咖啡廳聊聊天，拍拍照的朋友們千萬別錯過了～
（圖：IG@sangmi_1028）
Milk Hall 1937 (밀크홀 1937)
地址：首爾 鍾路區 鍾路86—1
怎麼去：鐘閣站 4號出口 直走4分鐘
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