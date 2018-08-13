新开张「首尔牛奶」的品牌：咖啡厅Mlik Hall 1937～

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不知道大家去韩国的时候有没有喝过「首尔牛奶」呢？ 它是其中一个在韩国很有名的牛奶公司，生产各种奶制品，在不同的超市和便利商店都可以找得到～而最近他们除了生产奶制品外，还开了一家属於他们品牌的咖啡厅，叫Mlik Hall 1937！



（图：IG@dasom_kim1,milkhall1937）

首尔牛奶的咖啡厅，当然少不得他们的自家品牌的鲜奶，和外面的不一样，这里的牛奶都是用瓶装的（韩国便利店的鲜奶都是纸盒装的）。



（图：IG@milkhall1937）

Milk Hall 1937里面，除了牛奶外，还有各式各样的蛋糕、雪糕 (冰淇淋)和不同口味的奶茶和咖啡。 小编一边看一边想，选择也太多了吧，而且每样看起来都很好吃，好想把他们都吃光光啊！



（图：cafemon_）

Milk Hall 1937里面所卖的所有制品都是用自家的首尔牛奶做的，所以食物的味道和品质绝对有保证喔～



（图：_ra_ing）

店里的装潢和食物，都是采用简约风，是最近少女们最喜欢的风格，喜欢去咖啡厅聊聊天，拍拍照的朋友们千万别错过了～



（图：IG@sangmi_1028）

Milk Hall 1937 (밀크홀 1937)

地址：首尔 钟路区 钟路86—1

怎么去：钟阁站 4号出口 直走4分钟



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