《金秘書為何那樣》帶紅了漫改劇熱潮：今年下半年還有這些等著大家～

金秘書為何那樣》的熱播讓觀眾們的視線都聚集到了漫改劇上，據說今年還有一系列趣味十足的人氣漫改劇要和觀眾們見面！！
1.《雞龍仙女傳》
《雞龍仙女傳》是一部奇幻喜劇，女主角是一位從朝鮮時代生活到現在的699歲仙女，為了找到轉世投胎的丈夫，來到首爾開了一家名為「仙女茶坊」的咖啡廳，並遇到了兩位「丈夫候選人」——鄭伊賢（音）和金琴（音）， 從而發現了更大的秘密！ 男女主人公已經敲定由文彩元和尹賢敏擔任。
2.《先熱情的清掃吧》
由金裕貞、尹鈞相、宋再臨主演，講述了經營清潔公司、兼具財力和外貌卻又嚴重潔癖的男人張善傑和一個不拘小節、明亮可愛的四次元少女吉五雪相遇後墜入愛河的浪漫故事。 此漫畫在NAVER、Ridibooks、Kakaopage等多個網路平台上都有連載，自2013年連載開始到目前為止已橫掃所有連載平臺漫畫人氣榜一位，是近年來韓國最火的漫畫之一。
3.《喜歡的話請響鈴》
改編自網路同名高人氣漫畫，如果有某個人喜歡你的話會通過APP強烈地提醒你，講述了在這個社會中想要了解自己的真心的人物故事，是一部超級浪漫溫馨的愛情電視劇，金所炫將會擔任該劇的女主人公， 是一個父母都已經不在了，暫住在姨母家的少女，雖然父母都已經不在了，但是她並沒有因此為感到頹廢和喪氣，反而有著活潑開朗的性格。
4. 《我們之間》
已經確定男主角為徐康俊的《我們之間》講述了一個讓人悸動的校園青春故事，徐康俊飾演的韓佑鎮是一個外冷內熱的帥氣男生，個性樂觀、愛開玩笑，對人又十分溫柔，是很多人的理想男友。 不知道女主角會由誰來扮演呢？
5. 《梨泰院Class》
原著漫畫融合了命案和職場元素，男主角憑藉著自己的努力開了一家餐廳，而這一切的目的是為了向害死他父親的人復仇。 目前尚未傳出任何選角消息，讓我們拭目以待吧~
「圖：各漫畫截圖」
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