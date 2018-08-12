《金秘书为何那样》带红了漫改剧热潮：今年下半年还有这些等著大家～

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金秘书为何那样》的热播让观众们的视线都聚集到了漫改剧上，据说今年还有一系列趣味十足的人气漫改剧要和观众们见面！！

1.《鸡龙仙女传》

《鸡龙仙女传》是一部奇幻喜剧，女主角是一位从朝鲜时代生活到现在的699岁仙女，为了找到转世投胎的丈夫，来到首尔开了一家名为「仙女茶坊」的咖啡厅，并遇到了两位「丈夫候选人」——郑伊贤（音）和金琴（音）， 从而发现了更大的秘密！ 男女主人公已经敲定由文彩元和尹贤敏担任。

2.《先热情的清扫吧》

由金裕贞、尹钧相、宋再临主演，讲述了经营清洁公司、兼具财力和外貌却又严重洁癖的男人张善杰和一个不拘小节、明亮可爱的四次元少女吉五雪相遇后坠入爱河的浪漫故事。 此漫画在NAVER、Ridibooks、Kakaopage等多个网路平台上都有连载，自2013年连载开始到目前为止已横扫所有连载平台漫画人气榜一位，是近年来韩国最火的漫画之一。

3.《喜欢的话请响铃》

改编自网路同名高人气漫画，如果有某个人喜欢你的话会通过APP强烈地提醒你，讲述了在这个社会中想要了解自己的真心的人物故事，是一部超级浪漫温馨的爱情电视剧，金所炫将会担任该剧的女主人公， 是一个父母都已经不在了，暂住在姨母家的少女，虽然父母都已经不在了，但是她并没有因此为感到颓废和丧气，反而有著活泼开朗的性格。

4. 《我们之间》

已经确定男主角为徐康俊的《我们之间》讲述了一个让人悸动的校园青春故事，徐康俊饰演的韩佑镇是一个外冷内热的帅气男生，个性乐观、爱开玩笑，对人又十分温柔，是很多人的理想男友。 不知道女主角会由谁来扮演呢？

5. 《梨泰院Class》

原著漫画融合了命案和职场元素，男主角凭藉著自己的努力开了一家餐厅，而这一切的目的是为了向害死他父亲的人复仇。 目前尚未传出任何选角消息，让我们拭目以待吧~

「图：各漫画截图」

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