雪冰和雪炫代言的GLAM.D減肥蒟蒻合作：推出水蜜桃蒟蒻雪冰～
旅遊 2018年8月14日 星期二08:15 Regina
夏天吃冰、吃甜點的時候女生總會擔心卡路里的問題，害怕會不會吃著吃著就胖了….（小編就是這樣TT）所以總是吃一點就算了。不過！現在像吃甜點去雪冰吃GLAM.D水蜜桃蒟蒻雪冰就不用再擔心卡路里的問題啦～
（圖：IG@gyujinchae03）
GLAM是韓國的減肥蒟蒻，有不同的口味，而且每一包都只是4卡路里！所以前一陣子，韓國女生都在瘋狂吃這種低卡路里蒟蒻。
（圖：IG@le_ye_seul）
雪冰上鋪上滿滿的的水蜜桃和水蜜桃味的蒟蒻，一看就很清涼的感覺，而且蒟蒻只有4卡路里，炎熱的夏天裡一個人吃完而不會太過喔～水蜜桃上插著的卡上還寫著“好吃的都是0卡路里的！”，大家吃好吃的時侯記得要這樣安慰自己啊。
（圖：lovedog1004）
而且個人覺得韓國的水蜜桃和日本的一樣都超好吃的，所以去韓國的時候記得要去吃一個“可以減肥”有好吃的雪冰啦！
（圖：_gaeul_II）
（封圖：IG@sulbing_offical，chouupeach56）
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