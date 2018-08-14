雪冰和雪炫代言的GLAM.D减肥蒟蒻合作：推出水蜜桃蒟蒻雪冰～
旅游 2018年8月14日 星期二08:15 Regina
夏天吃冰、吃甜点的时候女生总会担心卡路里的问题，害怕会不会吃著吃著就胖了….（小编就是这样TT）所以总是吃一点就算了。不过！现在像吃甜点去雪冰吃GLAM.D水蜜桃蒟蒻雪冰就不用再担心卡路里的问题啦～
（图：IG@gyujinchae03）
GLAM是韩国的减肥蒟蒻，有不同的口味，而且每一包都只是4卡路里！所以前一阵子，韩国女生都在疯狂吃这种低卡路里蒟蒻。
（图：IG@le_ye_seul）
雪冰上铺上满满的的水蜜桃和水蜜桃味的蒟蒻，一看就很清凉的感觉，而且蒟蒻只有4卡路里，炎热的夏天里一个人吃完而不会太过喔～水蜜桃上插著的卡上还写著“好吃的都是0卡路里的！”，大家吃好吃的时侯记得要这样安慰自己啊。
（图：lovedog1004）
而且个人觉得韩国的水蜜桃和日本的一样都超好吃的，所以去韩国的时候记得要去吃一个“可以减肥”有好吃的雪冰啦！
（图：_gaeul_II）
（封图：IG@sulbing_offical，chouupeach56）
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