禹棹奐＆文佳煐再次傳出戀愛說，被小區居民目擊約會！所屬社：「兩人只是關係較親近，並非交往！」
明星 2019年11月27日 星期三12:57 Yuan
今日（27日），有媒體報導：「禹棹奐＆文佳煐正在戀愛中！」
並提到：「在禹棹奐居住的城東區金湖洞附近，兩人很喜歡那附近咖啡廳約會或牽手等，堂堂正正的秘密戀愛。」小區居民們也透露：「兩人經常在咖啡廳約會，經常看到他們手牽手出門，也常看到文佳煐以舒適地裝扮出現。」
隨後，兩人的所屬社Keyeast娛樂回應：「兩人只是關係較親近，並非交往的關係。」
而禹棹奐和文佳煐曾一起合作過《偉大的誘惑者》，去年5月劇一殺青，兩人就傳出在熱戀的消息，當時所屬社也否任戀愛說，並表示：「只是親密的哥哥和妹妹關係！」
另外，禹棹奐與梁世宗、張赫、雪炫搭擋的《我的國家》已經在日前終映，他也確定會加入《The King:永遠的君主》，與李敏鎬、金高銀等人合作；而文佳煐今年拍攝了《加油吧威基基2》，接下來將會和金東旭合作《那個男人的記憶法》。
（圖：KSD、tvN、Keyeast娛樂，JTBC）
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