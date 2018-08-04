剛畢業就欠債2千萬！韓國20代女性的現實生活，難怪會變成「三拋世代」

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這幾天有一位韓國網友總結了普通20代女生會遇到的生活歷程，引起廣大網友共鳴，留言中有人談到同年齡男生的境遇，更是令人哭笑不得......

三拋世代：指年輕人找不到工作又要還債，戀愛、結婚、生子都拋棄。

這位網友表示：「很多學生族和剛剛踏入20代的年輕人對於年薪有一些誤會，動輒說要賺每月幾百萬、30歲就買房，在此提供一個比較有衝擊性的事實。 平凡的20代女性的生活基本是這樣子的。 」

「假設家境平凡、沒有大型投資，讀了大學。 如果父母無法提供學費，就要貸款助學金。 每學期國立大學要200萬，私立大學400萬，算平均值300萬的話，4年下來就是2400萬的負債。 還沒開始工作，就已經背上債務。 」



「有人覺得工作就可以還債啊，但除非是精英大學出身、進入大企業，或者有特別的專業技術，真正平凡的20代女性在中小型創業公司中拿到的月薪一般是160萬。 當然也有人拿更多，但是拿更少的人也比想像得多。 」

「如果住在父母家通勤還能省點錢，一單獨立，每個月的房租就要50萬，再加上餐費、稅費、固定生活費，50萬又沒了。 此外還要儲蓄，要有零用錢。 那麼剩下的錢能有多少？ 」



「假設勒緊褲腰帶，每個月攢下50萬用於還貸款。 （50萬已經不容易了）還清2400萬和利息需要48個月，即是4年。 」

「如果大學4年沒有耽誤，畢業也已經23歲了，如果算上複讀、休學等干擾因素，畢業時假設25歲，那麼到了28~29歲才能還清貸款。 160萬月薪裡每個月還貸50萬，哪裡來的錢做儲蓄？ 」



「還清貸款後，即使每個月都存款50萬，1年也只有600萬。 結論就是，平凡的20代女性到了30歲時，連1千萬的存款都是難事。 這就是現實。 」

「一定會有人想說，我的學費是父母付的~我的月薪沒有那麼少~這種留言就請保留吧。 當然有的人活在更好的條件裡，我只是想寫下現實的故事。 」



對此有網友表示：「這還是畢業後立即就業的狀況，如果求職時間延長呢？ 」

「在此基礎上年齡+3，就是男生的生活了。 」因為韓國男生必須服兵役，相比同齡女生往往較晚開始社會生活，而且30歲上下的男女就業率其實相差不多，男生的收入搞不好還不如同齡女生。

當然，這只是一位網友的觀點，不過從留言來看絕大部分人都沒有異議。 不禁想起《三流之路》裡為險些五斗米折腰的年輕人們，畢竟要在物價排名世界第6的地方活下去，真的需要十分的努力和堅強啊！



（圖：網路）

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