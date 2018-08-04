刚毕业就欠债2千万！韩国20代女性的现实生活，难怪会变成「三抛世代」

这几天有一位韩国网友总结了普通20代女生会遇到的生活历程，引起广大网友共鸣，留言中有人谈到同年龄男生的境遇，更是令人哭笑不得......
三抛世代：指年轻人找不到工作又要还债，恋爱、结婚、生子都抛弃。
这位网友表示：「很多学生族和刚刚踏入20代的年轻人对於年薪有一些误会，动辄说要赚每月几百万、30岁就买房，在此提供一个比较有冲击性的事实。 平凡的20代女性的生活基本是这样子的。 」
「假设家境平凡、没有大型投资，读了大学。 如果父母无法提供学费，就要贷款助学金。 每学期国立大学要200万，私立大学400万，算平均值300万的话，4年下来就是2400万的负债。 还没开始工作，就已经背上债务。 」
「有人觉得工作就可以还债啊，但除非是精英大学出身、进入大企业，或者有特别的专业技术，真正平凡的20代女性在中小型创业公司中拿到的月薪一般是160万。 当然也有人拿更多，但是拿更少的人也比想像得多。 」
「如果住在父母家通勤还能省点钱，一单独立，每个月的房租就要50万，再加上餐费、税费、固定生活费，50万又没了。 此外还要储蓄，要有零用钱。 那么剩下的钱能有多少？ 」
「假设勒紧裤腰带，每个月攒下50万用於还贷款。 （50万已经不容易了）还清2400万和利息需要48个月，即是4年。 」
「如果大学4年没有耽误，毕业也已经23岁了，如果算上复读、休学等干扰因素，毕业时假设25岁，那么到了28~29岁才能还清贷款。 160万月薪里每个月还贷50万，哪里来的钱做储蓄？ 」
「还清贷款后，即使每个月都存款50万，1年也只有600万。 结论就是，平凡的20代女性到了30岁时，连1千万的存款都是难事。 这就是现实。 」
「一定会有人想说，我的学费是父母付的~我的月薪没有那么少~这种留言就请保留吧。 当然有的人活在更好的条件里，我只是想写下现实的故事。 」
对此有网友表示：「这还是毕业后立即就业的状况，如果求职时间延长呢？ 」
「在此基础上年龄+3，就是男生的生活了。 」因为韩国男生必须服兵役，相比同龄女生往往较晚开始社会生活，而且30岁上下的男女就业率其实相差不多，男生的收入搞不好还不如同龄女生。
当然，这只是一位网友的观点，不过从留言来看绝大部分人都没有异议。 不禁想起《三流之路》里为险些五斗米折腰的年轻人们，毕竟要在物价排名世界第6的地方活下去，真的需要十分的努力和坚强啊！
（图：网路）
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