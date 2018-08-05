韓國FILA X PUBG推出絕地求生系列服飾！
生活 2018年8月5日 星期日10:00 Regina
由韓國遊戲公司研發的PUBG（PlayerUnknown's Battlegrounds）在前一陣子推出手機版後，亞洲就陷入了一陣“吃雞”狂熱，不管男女老少都在拼命的想要吃雞！
而韓國FILA看準了這股熱風，和PUBG合作推出了一系列的潮流服飾，有些更是根據遊戲人物們的裝備和服飾而製作，像真度極高。
（圖：IG@fila_hongdae）
系列裡的背包和寶箱（空投），都是照著遊戲裡做的，小編第一眼看到的時候也嚇了一跳，跟真的一模一樣！背上之後就好想自己變成了遊戲人物一樣，真的好想買一個背著上學（哈哈）。
（圖：IG@fila_korea）
另外不想太搶眼的話也可以選擇基本款的T-shirt，是男女同款的，喜歡一起玩絕地求生的情侶們可以買來做情侶款，穿著衣服來吃一下雞。
（圖：IG@fila_korea）
FILA和PUBG系列的服飾早在6月23號就推出了，現在在韓國各個FILA的專門店都有賣，想買的朋友記得來韓國的時後別忘了去FILA走一趟喔，現在這個系列在海外還沒有發售，只有在韓國境內販賣，所以要買就儘快咯。
（圖：IG@fila_korea）
封圖：網絡
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