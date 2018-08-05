韩国FILA X PUBG推出绝地求生系列服饰！
生活 2018年8月5日 星期日10:00 Regina
由韩国游戏公司研发的PUBG（PlayerUnknown's Battlegrounds）在前一阵子推出手机版后，亚洲就陷入了一阵“吃鸡”狂热，不管男女老少都在拼命的想要吃鸡！
而韩国FILA看准了这股热风，和PUBG合作推出了一系列的潮流服饰，有些更是根据游戏人物们的装备和服饰而制作，像真度极高。
（图：IG@fila_hongdae）
系列里的背包和宝箱（空投），都是照著游戏里做的，小编第一眼看到的时候也吓了一跳，跟真的一模一样！背上之后就好想自己变成了游戏人物一样，真的好想买一个背著上学（哈哈）。
（图：IG@fila_korea）
另外不想太抢眼的话也可以选择基本款的T-shirt，是男女同款的，喜欢一起玩绝地求生的情侣们可以买来做情侣款，穿著衣服来吃一下鸡。
（图：IG@fila_korea）
FILA和PUBG系列的服饰早在6月23号就推出了，现在在韩国各个FILA的专门店都有卖，想买的朋友记得来韩国的时后别忘了去FILA走一趟喔，现在这个系列在海外还没有发售，只有在韩国境内贩卖，所以要买就尽快咯。
（图：IG@fila_korea）
封图：网络
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