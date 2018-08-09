今年中秋連假一起到韓國體驗「副會長與金秘書」的韓式烤肉和賞月吧！

今年的中秋節是國曆的9月24日，剛好有3天的連續假期，大家都準備好怎麼安排了嗎？
大家知道嗎？韓國也會過中秋節，韓國稱為「秋夕」，是一個感恩秋季收成、全家團聚祭祖的日子，更是韓國重要節日之一。
在台灣中秋不可或缺的就是「烤肉」，在韓國烤肉則是他們的飲食文化之一。小編有時看到滿桌的烤肉不知從何吃起時，就會先吃一個生菜包肉，來跟大家分享一下生菜包肉的正確吃法：「生菜→肉→紅大醬→大蒜→泡菜→配菜→飯半匙」。與生菜一起下肚，不但可以嚐到肉質的鮮美，還可以中和嘴巴的味道，非常美味！
而有在看韓劇的人，一定都對烤肉的場景都不陌生。像是《舉重妖精金福珠》中，舉重部的學生結束訓練後，就去聚餐，福珠就有說：「烤肉隨便吃的話，很快肚子就會飽了，為了來減少這種錯誤，就要用『生料炒冷』這種高效率的吃法！」
這個依序是：「生（最原味的肉）」→「料（調味過的肉）」→「炒（炒飯）」→「冷（冷麵）」所以下次到吃烤肉時，別再大口亂吃了，試試看這個最SWAG的烤肉吃法吧（笑）！
在《金秘書為何那樣》中，為了舉辦智雅的歡迎會，他們下班後也一起去吃烤肉。想要開威士忌的副會長，馬上被姨母反駁：「啤酒加燒酒才是最棒的。」果然烤肉還是要配燒啤比較搭啊！乾杯！
烤肉除了適合好友聚會，也適合情侶一起度過甜蜜時光。像是副會長為了金秘書先做出個人改變，最後還幫她烤了她最愛的豬皮，甚至親自去鑽研烤豬皮。
看到小編分享這麼多，是不是想要去一趟韓國了呢？其實，韓國飲食文化上除了烤肉之外，大家有沒有發現很多韓劇都會出現帳篷小吃的場景？無論是下班和同事一起吃飯喝酒、遇到不順心的時候就要來去喝一杯、或是男女主角初吻的地點、和未來的岳父大人之間的man’s talk…都在帳棚內發生。
現在不用羨慕韓劇中出現的場景，自己也能來體驗！雄獅旅遊這次在中秋連假的行程中就有「百人齊聚中秋帳篷烤肉」，除了可以韓國烤肉吃到飽和燒酒、啤酒喝到飽外，還可和一群人體驗當地的帳篷飲食文化呢～
推薦行程： http://bit.ly/liontravelksd
想要和家人、朋友來個不一樣的中秋節，趕緊空下這個連續假期，來一趟韓國旅遊！
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