今年中秋连假一起到韩国体验「副会长与金秘书」的韩式烤肉和赏月吧！

今年的中秋节是国历的9月24日，刚好有3天的连续假期，大家都准备好怎么安排了吗？
大家知道吗？韩国也会过中秋节，韩国称为「秋夕」，是一个感恩秋季收成、全家团聚祭祖的日子，更是韩国重要节日之一。
在台湾中秋不可或缺的就是「烤肉」，在韩国烤肉则是他们的饮食文化之一。小编有时看到满桌的烤肉不知从何吃起时，就会先吃一个生菜包肉，来跟大家分享一下生菜包肉的正确吃法：「生菜→肉→红大酱→大蒜→泡菜→配菜→饭半匙」。与生菜一起下肚，不但可以尝到肉质的鲜美，还可以中和嘴巴的味道，非常美味！
而有在看韩剧的人，一定都对烤肉的场景都不陌生。像是《举重妖精金福珠》中，举重部的学生结束训练后，就去聚餐，福珠就有说：「烤肉随便吃的话，很快肚子就会饱了，为了来减少这种错误，就要用『生料炒冷』这种高效率的吃法！」
这个依序是：「生（最原味的肉）」→「料（调味过的肉）」→「炒（炒饭）」→「冷（冷面）」所以下次到吃烤肉时，别再大口乱吃了，试试看这个最SWAG的烤肉吃法吧（笑）！
在《金秘书为何那样》中，为了举办智雅的欢迎会，他们下班后也一起去吃烤肉。想要开威士忌的副会长，马上被姨母反驳：「啤酒加烧酒才是最棒的。」果然烤肉还是要配烧啤比较搭啊！干杯！
烤肉除了适合好友聚会，也适合情侣一起度过甜蜜时光。像是副会长为了金秘书先做出个人改变，最后还帮她烤了她最爱的猪皮，甚至亲自去钻研烤猪皮。
看到小编分享这么多，是不是想要去一趟韩国了呢？其实，韩国饮食文化上除了烤肉之外，大家有没有发现很多韩剧都会出现帐篷小吃的场景？无论是下班和同事一起吃饭喝酒、遇到不顺心的时候就要来去喝一杯、或是男女主角初吻的地点、和未来的岳父大人之间的man’s talk…都在帐棚内发生。
现在不用羡慕韩剧中出现的场景，自己也能来体验！雄狮旅游这次在中秋连假的行程中就有「百人齐聚中秋帐篷烤肉」，除了可以韩国烤肉吃到饱和烧酒、啤酒喝到饱外，还可和一群人体验当地的帐篷饮食文化呢～
推荐行程： http://bit.ly/liontravelksd
想要和家人、朋友来个不一样的中秋节，赶紧空下这个连续假期，来一趟韩国旅游！
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