韓劇 八月新劇 – 走刑偵、靈異、奇幻、愛情風

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八月接檔新劇不多，整理了下，有懸疑、驚悚、刑偵、奇幻、愛情，題材也算多元。無線2部、有線2部新劇裏，可能最受關注的是《Voice2》了。

有線的《Voice2》是在劇飯們殷殷期盼下，準備上線，就不知少了張赫、金材昱有沒影響？而《認識的妻子》有池晟、韓志旼基本上就圈了很多劇飯了。



無線這次風格挺接近的，都走懸疑驚悚路線，其中《Lovely Horribly》是恐怖浪漫愛情喜劇，《今天的偵探》則是懸疑靈異偵探風，就不知愛情成份重不重？

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8/1 tvN 水木劇《認識的妻子》16集



接檔《金秘書為何那樣》，池晟、韓志旼主演的奇幻愛情劇。由《帝王之女守百香》、《購物王路易》的李尚燁導演與《Oh 我的鬼神大人》、《舉重妖精金福珠》的楊熙勝作家攜手打造。故事講述結婚多年的平凡上班族（池晟飾）穿梭過去、現在的過程中，重新做了不同的選擇，進而改變了自己和周圍人的命運。感覺這個已婚男的角色挺適合池晟的，而還是單身的韓志旼從預告中看到的外型很到位。那麼多改變命運的奇幻故事，就不知這部戲怎麼詮釋了？

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8/11 OCN 週末劇 《Voice2》 16集



接檔《火星生活》，延續第一季故事路線，講述發生在犯罪率第一、檢舉率全國最低的盛雲支廳「112舉報中心黃金時間隊」工作，並追逐殺害他們家人的連鎖殺人犯、解決案件的過程。女主還是李荷娜，男主則由李陣郁接手。由《朝鮮科學搜查隊 別巡檢》、《特殊案件專案組TEN》、《失蹤的黑色M》李勝英導演執導，作家馬珍愛執筆。據說這次兇嫌比毛泰九更變態。

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8/13 KBS2 月火劇《Lovely Horribly》暫預計16集



接檔《你也是人類嗎？》，是部恐怖浪漫愛情喜劇，曾獲KBS獨幕劇獎項的劇本，由《我黃金燦爛的人生》導演姜敏慶執導。朴施厚、宋智孝、李起光、恩靜、崔汝珍、張赫鎮等人主演。敘述同天、同地方出生的頂級明星弼立和電視劇作家乙順是「生命共同體」，只要一方幸福，另一方就會遭遇不幸。兩人命運如同拔河互相拉扯，在過程中發生許多驚險刺激的故事。

這部戲是朴施厚和導演繼《我黃金燦爛的人生》後再度合作，《我黃金燦爛的人生》收視率非常高，再加上久未接演電視劇的宋智孝擔任女主，劇型又特別，相信可以激起劇飯收看動力。

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8/29 KBS2 水木劇《今天的偵探》 暫預計16集



這部是懸疑靈異題材，由《通緝令》作家韓智婉執筆、《金科長》導演李在勳執導。崔丹尼爾、朴恩斌、李智雅主演。講述偵探崔丹尼爾、和為了調查弟弟死因的小助手朴恩斌在遇見一個神秘女人後，捲入一連串恐怖靈異事件的故事。

若還在ON檔的《你的管家》順播，中間沒停播、異動的話，則在8/29上檔。這部劇差不多也該陸續釋出讀本會議照片或劇照做新聞宣傳了。20180727

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