韩剧 八月新剧 – 走刑侦、灵异、奇幻、爱情风

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八月接档新剧不多，整理了下，有悬疑、惊悚、刑侦、奇幻、爱情，题材也算多元。无线2部、有线2部新剧里，可能最受关注的是《Voice2》了。

有线的《Voice2》是在剧饭们殷殷期盼下，准备上线，就不知少了张赫、金材昱有没影响？而《认识的妻子》有池晟、韩志旼基本上就圈了很多剧饭了。



无线这次风格挺接近的，都走悬疑惊悚路线，其中《Lovely Horribly》是恐怖浪漫爱情喜剧，《今天的侦探》则是悬疑灵异侦探风，就不知爱情成份重不重？

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8/1 tvN 水木剧《认识的妻子》16集



接档《金秘书为何那样》，池晟、韩志旼主演的奇幻爱情剧。由《帝王之女守百香》、《购物王路易》的李尚烨导演与《Oh 我的鬼神大人》、《举重妖精金福珠》的杨熙胜作家携手打造。故事讲述结婚多年的平凡上班族（池晟饰）穿梭过去、现在的过程中，重新做了不同的选择，进而改变了自己和周围人的命运。感觉这个已婚男的角色挺适合池晟的，而还是单身的韩志旼从预告中看到的外型很到位。那么多改变命运的奇幻故事，就不知这部戏怎么诠释了？

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8/11 OCN 周末剧 《Voice2》 16集



接档《火星生活》，延续第一季故事路线，讲述发生在犯罪率第一、检举率全国最低的盛云支厅「112举报中心黄金时间队」工作，并追逐杀害他们家人的连锁杀人犯、解决案件的过程。女主还是李荷娜，男主则由李阵郁接手。由《朝鲜科学搜查队 别巡检》、《特殊案件专案组TEN》、《失踪的黑色M》李胜英导演执导，作家马珍爱执笔。据说这次凶嫌比毛泰九更变态。

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8/13 KBS2 月火剧《Lovely Horribly》暂预计16集



接档《你也是人类吗？》，是部恐怖浪漫爱情喜剧，曾获KBS独幕剧奖项的剧本，由《我黄金灿烂的人生》导演姜敏庆执导。朴施厚、宋智孝、李起光、恩静、崔汝珍、张赫镇等人主演。叙述同天、同地方出生的顶级明星弼立和电视剧作家乙顺是「生命共同体」，只要一方幸福，另一方就会遭遇不幸。两人命运如同拔河互相拉扯，在过程中发生许多惊险刺激的故事。

这部戏是朴施厚和导演继《我黄金灿烂的人生》后再度合作，《我黄金灿烂的人生》收视率非常高，再加上久未接演电视剧的宋智孝担任女主，剧型又特别，相信可以激起剧饭收看动力。

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8/29 KBS2 水木剧《今天的侦探》 暂预计16集



这部是悬疑灵异题材，由《通缉令》作家韩智婉执笔、《金科长》导演李在勋执导。崔丹尼尔、朴恩斌、李智雅主演。讲述侦探崔丹尼尔、和为了调查弟弟死因的小助手朴恩斌在遇见一个神秘女人后，卷入一连串恐怖灵异事件的故事。

若还在ON档的《你的管家》顺播，中间没停播、异动的话，则在8/29上档。这部剧差不多也该陆续释出读本会议照片或剧照做新闻宣传了。20180727

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