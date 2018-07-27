鎖定目光的名牌身材都出自他手！健身教練梁致勝印象最深刻的學生是誰？
KPOP 2018年7月27日 星期五15:30 施乃琪
金宇彬的完美倒三角、防彈少年團大哥 Jin 的寬闊直角肩⋯⋯打造出這些迷人身材的原來都是同一位健身教練，一起來看看他的華麗學生名單吧！
最近 MBC《Section TV 演藝通信》邀來知名健身教練梁致勝（音譯，양치승）分享他訓練眾多藝人的經驗，原先是演員的他有一天自問「為何國內明星都沒有肌肉優美的身材呢？」於是就此踏上協助明星鍛鍊身材之路。
從 2PM、2AM 開始，漸漸的像金宇彬、成勛、CNBLUE 老么姜敏赫⋯⋯等人都經由梁致勝之手，鍛鍊出一副讓人難以轉移目光的精壯身材，就連陳書妍在電影《毒戰》（台譯《信徒》）裡展現的霸氣六塊肌，原來也是被梁致勝訓練出來的！
有趣的是，聊起印象最深刻的學生時，梁致勝選出了 Jin。他笑道：「Jin 的肩膀本來就很寬，我只是幫他打造出不容許任何人侵犯的超寬肩膀而已！」回想 Jin 出道時的模樣，和如今纖瘦卻不失氣勢的身材，不禁再次感嘆健身教練的功勞啦！
（照片來源：Sidus HQ、KBS、MBC、Big Hit Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論