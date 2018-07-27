锁定目光的名牌身材都出自他手！健身教练梁致胜印象最深刻的学生是谁？
KPOP 2018年7月27日 星期五15:30 施乃琪
金宇彬的完美倒三角、防弹少年团大哥 Jin 的宽阔直角肩⋯⋯打造出这些迷人身材的原来都是同一位健身教练，一起来看看他的华丽学生名单吧！
最近 MBC《Section TV 演艺通信》邀来知名健身教练梁致胜（音译，양치승）分享他训练众多艺人的经验，原先是演员的他有一天自问「为何国内明星都没有肌肉优美的身材呢？」於是就此踏上协助明星锻炼身材之路。
从 2PM、2AM 开始，渐渐的像金宇彬、成勋、CNBLUE 老么姜敏赫⋯⋯等人都经由梁致胜之手，锻炼出一副让人难以转移目光的精壮身材，就连陈书妍在电影《毒战》（台译《信徒》）里展现的霸气六块肌，原来也是被梁致胜训练出来的！
有趣的是，聊起印象最深刻的学生时，梁致胜选出了 Jin。他笑道：「Jin 的肩膀本来就很宽，我只是帮他打造出不容许任何人侵犯的超宽肩膀而已！」回想 Jin 出道时的模样，和如今纤瘦却不失气势的身材，不禁再次感叹健身教练的功劳啦！
（照片来源：Sidus HQ、KBS、MBC、Big Hit Entertainment）
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