極親民的地標——釜山塔：飽覽釜山夜景，就這樣簡單！

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不知道有沒有朋友和奇小編一樣，去都每一個地方，都會想看看當地的夜景？特別是那個地方如有當地地標的Tower定會想上去一遍！

首爾的N Seoul Tower相信大家並不陌生，上次也為大家介紹過大邱的83塔是個很浪漫的求婚勝地，這次就要來到再下一點的釜山：Busan Tower。



假如你問Busan Tower又是一個怎樣塔？有何特色？說實話，特色來說，真的沒有甚麼…

可是，它就是有一種非常親民的感覺，

▼且因為塔下就是「龍頭山公園」，是一個釜山當地區民也愛來休憩的地方。



晚上在這邊乘涼，十分治癒，感覺一整天的疲勞都會全消。



為何是親民？除了是當地人的休憩區之外，Busan Tower和龍頭山公園，下面連接的就是「南浦洞」，大家可以選擇來這邊Shopping之餘，又可以觀賞一下夜景，或是住宿的地方，選擇在這邊，也是很方便。



想要飽覽釜山的夜景，就一定要上到塔頂！

▸Ticket：成人 W8000/HKD57(13歲或以上)／小童 W6000/HKD43(3-12歲)



▲超治癒的畫面



▸龍頭山公園

釜山廣域市中區龍頭山路37-55



▸Busan Tower

부산 중구 용두산길 37-30

時間：10:00 – 23:00／22:30停止售票／年中無休



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