极亲民的地标——釜山塔：饱览釜山夜景，就这样简单！

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不知道有没有朋友和奇小编一样，去都每一个地方，都会想看看当地的夜景？特别是那个地方如有当地地标的Tower定会想上去一遍！

首尔的N Seoul Tower相信大家并不陌生，上次也为大家介绍过大邱的83塔是个很浪漫的求婚胜地，这次就要来到再下一点的釜山：Busan Tower。



假如你问Busan Tower又是一个怎样塔？有何特色？说实话，特色来说，真的没有甚么…

可是，它就是有一种非常亲民的感觉，

▼且因为塔下就是「龙头山公园」，是一个釜山当地区民也爱来休憩的地方。



晚上在这边乘凉，十分治愈，感觉一整天的疲劳都会全消。



为何是亲民？除了是当地人的休憩区之外，Busan Tower和龙头山公园，下面连接的就是「南浦洞」，大家可以选择来这边Shopping之余，又可以观赏一下夜景，或是住宿的地方，选择在这边，也是很方便。



想要饱览釜山的夜景，就一定要上到塔顶！

▸Ticket：成人 W8000/HKD57(13岁或以上)／小童 W6000/HKD43(3-12岁)



▲超治愈的画面



▸龙头山公园

釜山广域市中区龙头山路37-55



▸Busan Tower

부산 중구 용두산길 37-30

时间：10:00 – 23:00／22:30停止售票／年中无休



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