現在韓國到底有多熱呢？雞蛋放在陽台竟然孵出小雞！

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近期去韓國旅行的小朋友請注意啦，韓國迎來了1994年之後最熱的一個夏季，據說清早起床時的溫度就高達31度。

酷暑也逼得韓國氣象廳針對全國地區城市發佈高溫預警。 這是氣象廳首次將發佈高溫預警的範圍擴大至境內所有內陸城市。 韓國氣象廳還透露，除了部分海岸、山區外，近期韓全國大部分地區的最高氣溫將升至35℃以上，悶熱桑拿天還將持續。因此，氣象廳也叮囑市民減少白天的外出時間，做好防暑降溫的工作。

炎熱的夏天也帶來了神奇的事情。 在最熱的江陵市，一位市民把生雞蛋放在了陽台上，不料竟靠室溫孵化出了小雞。

據該市民透露，他在前院養了幾只雞，每天早上會把收集的雞蛋放在雪櫃(冰箱)或陽台上。 近日由於天氣太熱，母雞下蛋較少，他也記不清這些雞蛋在陽台上放了多久。 7月24日淩晨，他睡夢中醒來，聽到陽台上傳來雞叫，最初認為是小鳥，開門一看才發現一隻雞蛋竟然依靠室溫自然孵化了。

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孵化對外界溫度要求極高，受精卵在25攝氏度以上會通過細胞分裂的方式發育，維持37攝氏度以上的溫度才能孵化出小雞。 而近期江陵市的溫度一直持續在35度以上，

「圖：網路」

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