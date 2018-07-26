现在韩国到底有多热呢？鸡蛋放在阳台竟然孵出小鸡！

近期去韩国旅行的小朋友请注意啦，韩国迎来了1994年之后最热的一个夏季，据说清早起床时的温度就高达31度。
酷暑也逼得韩国气象厅针对全国地区城市发布高温预警。 这是气象厅首次将发布高温预警的范围扩大至境内所有内陆城市。 韩国气象厅还透露，除了部分海岸、山区外，近期韩全国大部分地区的最高气温将升至35℃以上，闷热桑拿天还将持续。因此，气象厅也叮嘱市民减少白天的外出时间，做好防暑降温的工作。
炎热的夏天也带来了神奇的事情。 在最热的江陵市，一位市民把生鸡蛋放在了阳台上，不料竟靠室温孵化出了小鸡。
据该市民透露，他在前院养了几只鸡，每天早上会把收集的鸡蛋放在雪柜(冰箱)或阳台上。 近日由於天气太热，母鸡下蛋较少，他也记不清这些鸡蛋在阳台上放了多久。 7月24日淩晨，他睡梦中醒来，听到阳台上传来鸡叫，最初认为是小鸟，开门一看才发现一只鸡蛋竟然依靠室温自然孵化了。
孵化对外界温度要求极高，受精卵在25摄氏度以上会通过细胞分裂的方式发育，维持37摄氏度以上的温度才能孵化出小鸡。 而近期江陵市的温度一直持续在35度以上，
「图：网路」
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