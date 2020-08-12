韓國氣象廳預報屢屢出錯！民眾紛紛參考挪威氣象預報

早先預報今夏天氣炎熱，然而現實卻是豪雨不斷！對於降水量的預測也頻頻出錯，難怪韓國民眾會憤而轉向其他國家的天氣預報啊......
今年韓國的梅雨季格外長，中部地區已經追平2013年的49天記錄，加上影響颱風跌，全國因暴雨受損的設施超2萬處，受災人數逾7500人，死傷失蹤50人。
然而韓國氣象廳的天氣預報卻頻頻出錯，包括早前預報稱今年的降水量和往年相近、夏季將迎來酷暑天氣，然而從6月至今暴雨不斷，全國頻發豪雨警報，讓氣象廳顏面盡失。
今早，「挪威氣象廳」這一關鍵詞進入了韓國入口網站的即時熱搜榜，原來是因為很多網友發現，挪威氣象廳的天氣預報都比韓國氣象廳的準確率高出太多。越來越多人不再信任韓國氣象廳，轉而通過其他國家的網站了解韓國天氣，包括美國、英國甚至芬蘭。很多網友表示，外國網站的降水量預報確實比韓國氣象廳更加準確。
事實上，韓國App Store的天氣預報app排行榜裡，前三位全都是外國app，韓國本土氣象廳的app只排到第四。
對於誤報，韓國氣象廳表示：「氣候變化帶來的異常氣候現象令預測變得困難。氣象廳也在為減少損害而努力。 」
（圖源：naver，App Store，挪威氣象廳）
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